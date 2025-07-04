Польша призвала Трампа возобновить поставки средств ПВО Украине на фоне удара по Киеву

Глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский обратился к американскому президенту Дональду Трампу на фоне очередного российского удара по Украине, в частности по столице.

Об этом он написал в соцсети Х, передает "Европейская правда".

На фоне российского удара по Украине и Киеву, который вызвал повреждение консульского отдела польского посольства, Сикорский призвал Трампа возобновить поставки Украине средств для противовоздушной обороны.

"Президент Трамп, Путин издевается над вашими мирными усилиями. Пожалуйста, возобновите поставки противовоздушной амуниции Украине и введите новые жесткие санкции против агрессора", – написал он.

В течение ночи российские оккупанты атаковали Украину 550 средствами воздушного нападения, 478 целей удалось обезвредить, однако есть попадания в 8 локациях и падения обломков в 33 местах.

Конгрессмен-республиканец Джо Уилсон, комментируя массированную атаку РФ на Украину, призвал остановить Путина и обеспечить Украину необходимыми средствами для обороны.

А член Палаты представителей США, республиканец Дон Бейкон призвал Трампа изменить стратегию в отношении России.