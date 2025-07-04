9 июля Европарламент проголосует за резолюцию о человеческих потерях на войне РФ против Украины

В среду, 9 июля, Европейский парламент будет голосовать за резолюцию "Человеческие потери в результате войны России против Украины и настоятельная необходимость прекратить российскую агрессию: ситуация незаконно удерживаемых гражданских лиц и военнопленных, а также продолжение обстрелов гражданского населения".

Об этом говорится в финальном проекте повестки дня сессии Европарламента 7-10 июля 2025 года, текст которого есть в распоряжении "Европейской правды".

Европарламент будет голосовать за резолюцию о человеческих потерях во время агрессии России против Украины в среду, 9 июля.

Блок голосования продлится с 14 до 15 часов по киевскому времени. Украинская резолюция – последняя в списке документов, выставленных на голосование.

"Важным пунктом, который завершит дебаты, состоявшиеся во время пленарного заседания в июне, станет голосование в среду: депутаты Европарламента будут голосовать за резолюцию с осуждением депортации украинских детей в Россию, а также казней и актов пыток, совершенных в отношении украинских военнослужащих", – заявила главный спикер Европейского парламента Дельфин Коллар.

Как сообщала "Европейская правда", Европарламент 7 июля оценит работу фон дер Ляйен в Еврокомиссии, а 10-го – проголосует за вотум недоверия Еврокомиссии.

В то же время, как уже сообщала "ЕвроПравда", голосование вряд ли приведет к отставке главы Еврокомиссии: достаточной поддержки вотума недоверия среди евродепутатов нет.