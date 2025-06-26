Главі Єврокомісії хочуть оголосити недовіру через скандальне листування з Pfizer

Ультраправий румунський євродепутат Георге Піперя ініціював оголошення вотуму недовіри президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн через видалення листування з керівництвом компанії – виробника вакцин проти коронавірусу Pfizer.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Піперя заручився необхідною підтримкою 70 депутатів Європарламенту для проведення голосування про недовіру фон дер Ляєн через так званий Pfizergate.

Ідеться про таємне листування глави Єврокомісії з Альбертом Бурлою, генеральним директором фармацевтичного гіганта Pfizer, під час обговорень щодо постачання до ЄС вакцин у розпал пандемії коронавірусу.

Нині в Європарламенті оцінюють прийнятність пропозиції Піпері, і в разі схвалення дебати щодо голосування за вотум недовіри фон дер Ляєн може відбутись у середині липня.

Під час слухань глава Єврокомісії повинна буде з'явитися в Європарламенті, аби захистити себе, після чого відбудуться дебати, під час яких лідери політичних груп висловлять свою думку.

Опитані Politico найбільші політичні групи Європарламенту – від рідної для фон дер Ляєн Європейської народної партії, до соціалістів та лібералів з "Оновити Європу" – підтвердили, що голосуватимуть проти вотуму недовіри.

Пропозиція отримала підтримку лише депутатів Європарламенту з ультраправих груп "Патріоти за Європу" та "Європа суверенних націй", та їхніх голосів буде недостатньо для ухвалення рішення.

Тим часом нагадаємо, що Суд Європейського Союзу у травні визнав неправомірною відмову Єврокомісії розкрити журналістам The New York Times повідомлення з листування фон дер Ляєн із керівником фармкомпанії Pfizer.