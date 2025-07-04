9 липня Європарламент проголосує за резолюцію про людські втрати на війні Росії проти України

У середу, 9 липня, Європейський парламент буде голосувати за резолюцію "Людські втрати внаслідок війни Росії проти України та нагальна потреба припинити російську агресію: ситуація незаконно утримуваних цивільних осіб і військовополонених, а також продовження обстрілів цивільного населення".

Про це йдеться у фінальному проєкті порядку денного сесії Європарламенту 7-10 липня 2025 року, текст якого є в розпорядженні "Європейської правди".

Європарламент голосуватиме за резолюцію про людські втрати під час агресії Росії проти України у середу, 9 липня.

Блок голосування триватиме з 14 до 15 години за київським часом. Українська резолюція – остання у списку документів, виставлених на голосування.

"Важливим пунктом, який завершить дебати, що відбулися під час пленарного засідання у червні, стане голосування в середу: депутати Європарламенту голосуватимуть за резолюцію із засудженням депортації українських дітей до Росії, а також страт і актів катувань, скоєних щодо українських військовослужбовців", – заявила головна речниця Європейського парламенту Дельфін Коллар.

Як повідомляла "Європейська правда", Європарламент 7 липня оцінить роботу фон дер Ляєн в Єврокомісії, а 10-го – проголосує за вотум недовіри Єврокомісії.

Водночас, як уже повідомляла "ЄвроПравда", голосування навряд чи призведе до відставки глави Єврокомісії: достатньої підтримки вотуму недовіри серед євродепутатів немає.