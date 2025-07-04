Европарламент 7 июля оценит работу Еврокомиссии, а 10-го – проголосует за вотум недоверия

В понедельник, 7 июля, в Страсбурге Европейский парламент рассмотрит вотум недоверия Европейской комиссии, а в четверг, 10 июля, проведет соответствующее голосование о недоверии президенту Урсуле фон дер Ляйен и всему действующему составу Еврокомиссии.

Об этом говорится в финальном проекте повестки дня сессии Европарламента 7-10 июля 2025 года, текст которого есть в распоряжении "Европейской правды".

7 июля Европарламент обсудит работу Урсулы фон дер Ляйен на посту президента Еврокомиссии, а 10 июля проголосует за вотум недоверия Еврокомиссии во главе с фон дер Ляйен.

Так, в повестке дня понедельника, 7 июля, вопрос "Вотум недоверия Еврокомиссии" стоит первым после торжественного начала сессии и церемонии чествования 30-й годовщины геноцида в Сребренице. Сессия начнется в 18:00 по киевскому времени.

Главный пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньо, отвечая на вопрос корреспондента "Европейской правды", заявила, что Урсула фон дер Ляйен будет присутствовать на соответствующих дебатах в понедельник лично.

В четверг, 10 июля, голосование за вотум недоверия Еврокомиссии – также первое в списке. Процедура голосования начнется в 13:00 по Киеву.

принадлежит евродепутату Георге Пипери из румынской ультраправой партии AUR. Она собрала почти 80 подписей и преодолела процедурные препятствия.

В то же время, как уже сообщала "ЕвроПравда", голосование вряд ли приведет к отставке главы Еврокомиссии: достаточной поддержки вотума недоверия среди евродепутатов нет.

Поводом для объявления вотума недоверия стала тайная переписка главы Еврокомиссии с Альбертом Бурлой, генеральным директором фармацевтического гиганта Pfizer, во время обсуждений по поставкам в ЕС вакцин в разгар пандемии коронавируса.

Суд Европейского Союза в мае признал неправомерным отказ Еврокомиссии раскрыть журналистам The New York Times сообщения из переписки фон дер Ляйен с руководителем фармкомпании Pfizer.