Reuters: Трамп пока сохранит роль США в командовании войсками НАТО

Президент США Дональд Трамп решил назначить следующего Верховного главнокомандующего Объединенными Вооруженными силами НАТО в Европе – должность, которую традиционно занимал американский генерал – сигнализируя, что Штаты пока окончательно не отходят от вопросов европейской безопасности.

Об этом стало известно агентству Reuters от пяти независимых источников, пишет "Европейская правда".

По информации Reuters, Трамп лично сообщил о решении назначить командующим силами НАТО в Европе генеральному секретарю Марку Рютте. Официальное объявление ожидается в ближайшие дни.

Источники агентства говорят, что следующим кандидатом от США на должности Верховного главнокомандующего ОВС НАТО в Европе (SACEUR) и Командования Вооруженных сил США в Европе (EUCOM) является генерал-лейтенант Военно-воздушных сил США Алексус Гринкевич.

Должность SACEUR, который контролирует все операции НАТО в Европе, с момента ее создания после Второй мировой войны занимал американский генерал. Сейчас это генерал Кристофер Каволи, назначенный в июле 2022 года.

Решение Трампа, вероятно, станет временным облегчением для европейских союзников по НАТО на фоне опасений о скором уходе США от безопасности в Европе.

Ранее стало известно, что администрация президента США обсуждала возможное сокращение военного присутствия в Европе, где сегодня дислоцируется около 80 тысяч американских военнослужащих.

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