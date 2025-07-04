Трамп и Зеленский провели телефонный разговор
Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 4 июля, провели телефонный разговор.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, также о разговоре стало известно журналистам Axios.
Журналист Axios Барак Равид сообщил, что ожидаемый разговор Зеленского и Трампа состоялся. По словам его источника, он был "хорошим" и президенты говорили об эскалации российских обстрелов Украины и поставках ПВО.
Впоследствии официальное подтверждение от украинской стороны появилось в Telegram Андрея Ермака.
"Очень важный и содержательный разговор между президентами. Все детали – совсем скоро", – написал руководитель Офиса президента.
Накануне Зеленский говорил, что планирует обсудить с Трампом возобновление поставок ракет к Patriot.
Напомним, 3 июля Трамп поговорил с правителем РФ Владимиром Путиным. Трамп после признал, что не достиг прогресса по войне в Украине, и сказал о своем разочаровании.
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