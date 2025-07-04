Трамп і Зеленський провели телефонну розмову

Президент США Дональд Трамп і президент України Володимир Зеленський у п’ятницю, 4 липня, провели телефонну розмову.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, також про розмову стало відомо журналістам Axios.

Журналіст Axios Барак Равід повідомив, що очікувана розмова Зеленського і Трампа відбулася. За словами його джерела, вона була "хорошою" і президенти говорили про ескалацію російських обстрілів України та постачання ППО.

Згодом офіційне підтвердження від української сторони з'явилось у Telegram Андрія Єрмака.

"Дуже важлива й змістовна розмова між президентами. Усі деталі – зовсім скоро", – написав керівник ОП.

Напередодні Зеленський казав, що планує обговорити з Трампом поновлення постачання ракет до Patriot.

Нагадаємо, 3 липня Трамп поговорив з правителем РФ Владіміром Путіним. Трамп після розмови визнав, що не досяг прогресу щодо війни в Україні, та сказав про своє розчарування.

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