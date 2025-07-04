Трамп говорит, что в разговоре с Путиным не достиг прогресса по войне в Украине

Американский президент Дональд Трамп заявил, что во время телефонного разговора с главой Кремля Владимиром Путиным в четверг не добился прогресса в вопросе прекращения огня в Украине.

Об этом он сказал во время общения с журналистами, пишет "Европейская правда".

Трамп заявил, что разговор с Путиным был "достаточно длительным". В частности, по его словам, они говорили об Иране и войне в Украине.

"И мне это не нравится. Я недоволен его позицией по соглашению с Украиной", – заявил он.

На уточняющий вопрос о том, добился ли он прогресса во время этого разговора, Трамп ответил: "Нет, сегодня я совсем не достиг с ним никакого прогресса".

ДОПОЛНЕНО В 10:55. Во время еще одного общения с журналистами Трампа снова попросили прокомментировать его разговор с Путиным. На это он ответил, что "очень разочарован" этим разговором.

"Я очень разочарован. Я не думаю, что он хочет остановить это. Это очень обидно. Это больно", – сказал американский президент.

Также он в очередной раз повторил, что если бы был президентом – этой войны не было бы.

Напомним, днем 3 июля Трамп заявил, что около 17 часов по Киеву у него запланирован разговор с главой Кремля. Последний раз перед этим они общались 14 июня на фоне эскалации между Ираном и Израилем.

Комментируя разговор лидеров России и США, Владимир Зеленский выразил сомнение, что у них есть много общих тем.

На пятницу, 4 июля, предварительно запланирован разговор самого Зеленского с Дональдом Трампом.