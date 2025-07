В результате взрыва на заправочной станции в Риме пострадали более 20 человек, ни один не находится в тяжелом состоянии.

Об этом пишет ANSA, передает "Европейская правда".

Взрыв на заправочной станции в районе Пренетино в Риме было слышно во многих районах города.

По предварительным данным пожарной службы, авария произошла незадолго после 08:00 утра и была вызвана отсоединением насоса от цистерны, которая поставляла топливо в распределительную систему.

В результате инцидента 21 человек получил ранения. По предварительной информации, никто из пострадавших не находится в тяжелом состоянии. Среди пострадавших есть также спасатели.

На момент взрыва пожарные уже работали на месте пожара. Пожарные все еще работают над обеспечением безопасности в районе и установлением причины взрыва. Сейчас не исключается, что причиной взрыва стал газ.

По информации собеседников итальянского СМИ, премьер-министр страны Джорджа Мелони разговаривала с мэром Рима Роберто Гуальтьери.

BREAKING: Large explosion at gas station in Rome, Italy, injuring at least 10 people – ANSA pic.twitter.com/h5L6nD1AaC