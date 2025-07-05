Рютте призывает США к "гибкости" для возобновления поставок оружия Украине

Генеральный секретарь Североатлантического Альянса Марк Рютте выразил надежду, что США возобновят приостановленные поставки оружия Украине.

Об этом он сказал журналистам в пятницу во время визита в военный штаб НАТО в бельгийском Монсе, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

Рютте признал, что США должны гарантировать поддержание своих запасов оружия на должном уровне, "поскольку они имеют решающее значение для нашей коллективной обороны".

"В то же время, конечно, мы надеемся на гибкость (США. – Ред.), мы должны также убедиться, что Украина может достигать прогресса", – добавил он.

Учитывая очевидное нежелание России работать над прекращением огня, союзники НАТО должны "быть уверены", что Украина "имеет все необходимое, чтобы продолжать борьбу", подчеркнул генсек.

На этой неделе Пентагон объявил, что приостанавливает передачу артиллерийских боеприпасов и средств противовоздушной обороны Украине, сославшись на необходимость сохранения оружия для защиты от других угроз.

В пятницу состоялся телефонный разговор президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского, в ходе которого обсуждался вопрос поставок оружия Украине.

Читайте также, что стоит за решением США о блокаде оружия.