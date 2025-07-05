Рютте закликає США до "гнучкості" для відновлення поставок зброї Україні

Генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу Марк Рютте висловив сподівання, що США відновлять призупинене постачання Україні зброї.

Про це він сказав журналістам у пʼятницю під час візиту до військового штабу НАТО в бельгійському Монсі, пише "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

Рютте визнав, що США повинні гарантувати підтримання своїх запасів зброї на належному рівні, "оскільки вони мають вирішальне значення для нашої колективної оборони".

"Водночас, звичайно, ми сподіваємося на гнучкість (США. – Ред.), ми маємо також переконатися, що Україна може досягати прогресу", – додав він.

З огляду на очевидну небажання Росії працювати над припиненням вогню союзники НАТО повинні "бути впевнені", що Україна "має все необхідне, щоб продовжувати боротьбу", наголосив генсек.

Цього тижня Пентагон оголосив, що призупиняє передання артилерійських боєприпасів і засобів протиповітряної оборони Україні, пославшись на необхідність збереження зброї для захисту від інших загроз.

У пʼятницю відбулась телефонна розмова президента США Дональда Трампа і Володимира Зеленського, під час якої обговорювалось питання поставок зброї Україні.

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