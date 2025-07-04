Зеленский сообщил детали разговора с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил детали телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом, состоявшегося днем 4 июля.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление появилось в его официальном аккаунте в X.

Зеленский назвал разговор "очень важным и полезным" и отметил, что начал с поздравления Трампа и американцев с Днем независимости США и благодарности за уже оказанную помощь.

"Мы сегодня говорили о ситуации: о российских воздушных ударах и шире – о ситуации на фронте. Президент Трамп очень хорошо информирован, спасибо за это внимание к Украине. Обсудили возможности по ПВО и договорились, что будем работать над увеличением защиты неба. Договорились о соответствующей встрече наших команд", – рассказал президент.

Он добавил, что также подробно обсуждали перспективы совместного оборонного производства.

"Готовы к прямым проектам с Америкой и считаем, что это чрезвычайно нужно для безопасности, особенно что касается дронов и соответствующих технологий", – отметил он.

Также президенты, по словам Зеленского, обсудили взаимные закупки и инвестиции и обменялись мнениями относительно дипломатической ситуации и совместной работы с США и другими партнерами.

Белый дом и Дональд Трамп со своей стороны пока не сообщали о разговоре.

Накануне Зеленский говорил, что планирует обсудить с Трампом возобновление поставок ракет в Patriot. Также в четверг он объявил о подписании соглашения с несколькими американскими компаниями о совместном производстве БПЛА, в частности перехватчиков.

Напомним, 3 июля Трамп поговорил с правителем РФ Владимиром Путиным. Трамп после разговора признал, что не достиг прогресса в вопросе войны в Украине, и сказал о своем разочаровании.

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