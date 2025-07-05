Фон дер Ляйен пообещала Молдове защиту от гибридных атак России

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский Союз готов помочь Молдове в защите от гибридных атак со стороны "агентов автократии".

Об этом она сказала на пресс-конференции по итогам первого саммита Молдова-ЕС в Кишиневе в пятницу вечером, передает "Европейская правда".

Фон дер Ляйен отметила солидарность Молдовы с Европейским Союзом, когда она приняла сотни тысяч украинских беженцев и помогла в тушении пожаров в европейских государствах прошлым летом.

"И именно в этом заключается членство в ЕС. Это прежде всего солидарность и защита. Европейский Союз будет защищать свободу, демократию, идентичность и безопасность Молдовы", – пообещала она.

Глава Еврокомиссии также заявила, что ЕС готов защищать Молдову "от гибридных атак и энергетических шоков".

"Кто стоит за этими атаками, всем нам здесь хорошо известно. Это те самые агенты автократии, которые пытаются подорвать наши демократии по всей Европе. И мы продемонстрируем им силу демократий", – сказала фон дер Ляйен.

Напомним, в пятницу в Кишиневе состоялся первый в истории саммит Молдова-ЕС.

На нем обсуждалось сотрудничество Молдовы с ЕС на фоне войны России против Украины, дальнейшие шаги для евроинтеграции Молдовы, вопросы безопасности и План экономического роста Молдовы, на реализацию которого ЕС выделяет 1,9 млрд евро.

Молдова стремится начать переговоры о вступлении в Европейский Союз до парламентских выборов в сентябре, чтобы противодействовать российской дезинформации в стране о ЕС.