Молдова хочет открыть первый переговорный кластер с ЕС до выборов в сентябре

Молдова стремится начать переговоры по существу о вступлении в Европейский Союз до парламентских выборов в сентябре, чтобы противодействовать российской дезинформации о ЕС в стране.

Об этом в интервью Reuters заявила вице-премьер Молдовы Кристина Герасимов, пишет "Европейская правда".

Герасимов выразила надежду, что государства-члены ЕС "найдут решение как для Молдовы, так и для Украины, чтобы в ближайшем будущем открыть первый кластер".

"Для Молдовы время имеет решающее значение. 28 сентября у нас состоятся парламентские выборы, на которых, к сожалению, большую роль играет дезинформация, и большая часть этой дезинформации направлена против ЕС", – сказала она.

"Мы должны показать, что когда мы выполняем свои обязательства, ЕС отвечает нам взаимностью. Это поможет нам заглушить нарративы, которые хотят доказать обратное", – добавила вице-премьер Молдовы.

Как Молдова, так и Украина официально начали переговоры о вступлении в ЕС в июне 2024 года и сейчас движутся к вступлению параллельно.

Но Евросоюз еще не согласовал открытие первого переговорного кластера с ними из-за того, что Венгрия сопротивляется движению Украины в ЕС.

Молдова уже завершила скрининг четырех из шести кластеров во время переговоров о вступлении в Европейский Союз, и в ЕС рассчитывают, что скрининг двух оставшихся кластеров будет завершен как можно быстрее.