В Кишиневе проходит первый саммит Молдова-ЕС

В Кишиневе начался первый саммит Молдова-ЕС с участием руководства страны и руководства Евросоюза.

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

Руководство ЕС прибыло в Молдову для участия в саммите под вечер 4 июля. В частности, это президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Евросовета Антониу Кошта. Их с торжественной церемонией встретила президент Молдовы Майя Санду.

Она назвала саммит "историческим шагом" для Молдовы и ЕС.

A historic step for Moldova and the EU. Today’s summit shows that Moldova is firmly on the path to a European future.



With the support of @vonderleyen, @eucopresident, and all 27 member states, we are building it together–step by step. Thank you for walking this path with us. pic.twitter.com/NkYVgEzIP8 – Maia Sandu (@sandumaiamd) July 4, 2025

"В прошлом году народ Молдовы проголосовал за то, чтобы закрепить свое будущее в Европе. Мы рядом с вами на этом пути. Потому что успех Молдовы – это успех Европы", – отметила по случаю открытия саммита Урсула фон дер Ляйен.

Это первое для Молдовы мероприятие такого формата. Обсуждать планируется сотрудничество Молдовы с ЕС на фоне продолжающейся войны РФ против Украины, дальнейшие шаги для евроинтеграции Молдовы, вопросы безопасности и План экономического роста Молдовы, на реализацию которого ЕС выделяет 1,9 млрд евро.

Молдова стремится начать переговоры о вступлении в Европейский Союз до парламентских выборов в сентябре, чтобы противодействовать российской дезинформации в стране о ЕС.

Как известно, из-за блокирования Венгрией начала переговоров с Украиной встал вопрос о "разрыве" пакета Украины и Молдовы, чтобы не ухудшить позиции президента Молдовы Майи Санду перед парламентскими выборами. Однако в ЕС верят в возможность преодолеть вето Орбана вскоре после начала председательства Дании в Совете ЕС, поэтому этого сценария пока удалось избежать.

Дания в начале председательства пообещала максимальное давление на Венгрию, которая блокирует вступление Украины в ЕС.