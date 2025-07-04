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В Кишиневе проходит первый саммит Молдова-ЕС

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Новости — Пятница, 4 июля 2025, 18:50 — Мария Емец

В Кишиневе начался первый саммит Молдова-ЕС с участием руководства страны и руководства Евросоюза.

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

Руководство ЕС прибыло в Молдову для участия в саммите под вечер 4 июля. В частности, это президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Евросовета Антониу Кошта. Их с торжественной церемонией встретила президент Молдовы Майя Санду.

Она назвала саммит "историческим шагом" для Молдовы и ЕС.

"В прошлом году народ Молдовы проголосовал за то, чтобы закрепить свое будущее в Европе. Мы рядом с вами на этом пути. Потому что успех Молдовы – это успех Европы", – отметила по случаю открытия саммита Урсула фон дер Ляйен.

 

Это первое для Молдовы мероприятие такого формата. Обсуждать планируется сотрудничество Молдовы с ЕС на фоне продолжающейся войны РФ против Украины, дальнейшие шаги для евроинтеграции Молдовы, вопросы безопасности и План экономического роста Молдовы, на реализацию которого ЕС выделяет 1,9 млрд евро.

Молдова стремится начать переговоры о вступлении в Европейский Союз до парламентских выборов в сентябре, чтобы противодействовать российской дезинформации в стране о ЕС.

Как известно, из-за блокирования Венгрией начала переговоров с Украиной встал вопрос о "разрыве" пакета Украины и Молдовы, чтобы не ухудшить позиции президента Молдовы Майи Санду перед парламентскими выборами. Однако в ЕС верят в возможность преодолеть вето Орбана вскоре после начала председательства Дании в Совете ЕС, поэтому этого сценария пока удалось избежать.

Дания в начале председательства пообещала максимальное давление на Венгрию, которая блокирует вступление Украины в ЕС.

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Молдова Еврокомиссия Вступление в ЕС
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