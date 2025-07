В Кишиневе проходит первый саммит Молдова-ЕС

В Кишиневе начался первый саммит Молдова-ЕС с участием руководства страны и руководства Евросоюза.

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

Руководство ЕС прибыло в Молдову для участия в саммите под вечер 4 июля. В частности, это президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Евросовета Антониу Кошта. Их с торжественной церемонией встретила президент Молдовы Майя Санду.

Она назвала саммит "историческим шагом" для Молдовы и ЕС.

A historic step for Moldova and the EU. Today’s summit shows that Moldova is firmly on the path to a European future.



With the support of @vonderleyen, @eucopresident, and all 27 member states, we are building it together–step by step. Thank you for walking this path with us. pic.twitter.com/NkYVgEzIP8