Из терминала Гданьска эвакуировали людей из-за утечки газа

Из-за повреждения газопровода в польском городе Гданьск спасатели объявили об эвакуации около 200 человек.

Об этом в комментарии Polsat News рассказал бригадир Яцек Якубчик из Городского управления пожарной охраны в Гданьске, пишет "Европейская правда".

По словам Якубчика, повреждение газопровода обнаружили на территории портового терминала Вестерплатте. Сообщение об этом поступило вскоре после полудня от пожарной охраны порта Гданьска.

На место прибыли шесть пожарных бригад и газовое аварийное управление. Чрезвычайники решили эвакуировать около 200 человек с территории терминала и прилегающих объектов, в частности заведений питания.

Движение по портовому каналу не было полностью остановлено, хотя в связи с происшествием причал был выведен из эксплуатации, добавил представитель пожарной службы Гданьска.

В марте в Гданьской бухте провели несколькодневную операцию по обезвреживанию около сотни неразорвавшихся боеприпасов, обнаруженных на месте запланированного размещения газового терминала.