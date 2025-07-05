З терміналу Гданська евакуювали людей через витік газу

Через пошкодження газопроводу у польському місті Гданськ рятувальники оголосили про евакуацію близько 200 людей.

Про це у коментарі Polsat News розповів бригадир Яцек Якубчик з Міського управління пожежної охорони в Гданську, пише "Європейська правда".

За словами Якубчика, пошкодження газогону виявили на території портового терміналу Вестерплатте. Повідомлення про це отримали незадовго після півдня від пожежної охорони порту Гданська.

На місце прибули шість пожежних бригад та газове аварійне управління. Надзвичайники вирішили евакуювати близько 200 людей з території терміналу та прилеглих об'єктів, зокрема закладів харчування.

Рух портовим каналом не був повністю зупинений, хоча у зв'язку з подією причал було виведено з експлуатації, додав представник пожежної служби Гданська.

У березні у затоці Гданська провели кількаденну операцію зі знешкодження близько сотні нерозірваних боєприпасів, виявлених на місці запланованого розміщення газового термінала.