В польском Гданьске начали масштабную операцию по обезвреживанию 100 бомб

В заливе польского портового города Гданьск начинается многодневная операция по обезвреживанию около сотни неразорвавшихся боеприпасов, обнаруженных на месте запланированного размещения газового терминала.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Большое скопление боеприпасов и авиабомб времен Второй мировой войны в заливе Гданьска обнаружили при обследовании места, где хотят разместить плавучий газовый терминал.

Всего на дне нашли около сотни взрывоопасных объектов общим весом до 1200 кг. На обезвреживание всех методом контролируемого подрыва может потребоваться до пяти дней. Операция началась во вторник 11 марта.

Со вторника по пятницу, а также в следующий вторник определенный участок пляжей будет закрыт для посещения с 9 до 16 часов – в это время там будут работать дайверы-саперы.

"Дайверы будут спускаться под воду и привязывать заряды взрывчатки, после чего будет проводиться контролируемый подрыв... Хотя боеприпасы пробыли под водой 80 лет, они до сих пор очень опасны", – отметил Лукаш Козярский из 8-й флотилии береговой охраны, привлеченной к операции.

В ноябре 2024 года в море возле Гданьска обезвредили несколько десятков старых снарядов.

В феврале с морского дна возле Гданьска выловили груз кокаина на 15 млн долларов.