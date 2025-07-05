Польша предлагает Германии взаимно снять усиленные проверки на границе

Министр внутренних дел Польши Томаш Семоняк заявил, что польская сторона готова отменить временный усиленный контроль на границе с Германией, если последняя тоже пойдет на этот шаг.

Об этом он сказал журналистам в субботу во время визита недалеко от границы с Литвой, пишет "Европейская правда" со ссылкой на rp.pl.

По словам Семоняка, если Германия отменит усиленный контроль со своей стороны, то польская сторона также "не увидит причин" для продолжения контроля.

"Как только исчезнут причины, из-за которых мы вынуждены ввести временные проверки, мы с радостью их отменим. Если Германия отменит свои проверки, которые, напомню, проходят с октября 2023 года, мы также не видим причин для проверки лиц, въезжающих из Германии", – добавил глава МВД Польши.

Он также допустил, что временные проверки, которые будут касаться границы Польши не только с Германией, но и с Литвой, могут быть продлены после 30 дней.

"Причиной этого решения является общая проблема, которая стоит перед Литвой, Польшей и Европейским Союзом, а именно борьба с нелегальной миграцией", – пояснил Семоняк.

Ранее Польша отвергла предложение Германии о совместном патрулировании границы.

На днях члены правительства Польши и действующий президент Анджей Дуда поссорились из-за активистов, которые самостоятельно организовали патрули на границе с Германией на фоне взаимных пограничных контролей.