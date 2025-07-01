Польша восстанавливает контроль на границах с Германией и Литвой

Премьер-министр Польши Дональд Туск объявил о восстановлении контроля на границах с Германией и Литвой.

Об этом он заявил в ходе заседания правительства во вторник, его цитирует Polsat News, сообщает "Европейская правда".

Туск рассказал, что утром состоялось совещание с участием его и главы Министерства обороны Владислава Косиняка-Камыша, также в нем приняли участие представители Пограничной службы.

"Мы приняли решение о возобновлении временного контроля на границе Польши с Германией и Польши с Литвой. Оно было принято сегодня и вступит в силу в понедельник, 7 июля", – заявил глава польского правительства.

Туск также отметил, что не раз "предупреждал немецкую сторону" и "несколько раз разговаривал с новым канцлером".

По его словам, населенные пункты, расположенные непосредственно на границе с Литвой и Германией, будут взяты под особый надзор спецслужб.

По неофициальной информации Polsat News, в среду Туск появится на польско-германской границе, чтобы лично проверить, как обстоит ситуация с нелегальной миграцией.

Как известно, с октября 2023 года на польско-германской границе действуют контрольные меры, введенные немецкими властями с целью прекращения нелегальной миграции.

Напомним, с началом работы нового правительства Германии министр внутренних дел распорядился усилить пограничные проверки и разворачивать на границе искателей убежища, если те уже подали заявки на получение убежища в какой-либо другой стране ЕС.

При этом в немецкой полиции жалуются, что не смогут долго работать в усиленном режиме для обеспечения пограничного контроля.