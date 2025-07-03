Правительство Туска и Дуда поспорили из-за активистов, устроивших патруль на границе с Германией

Члены правительства Польши и действующий президент Польши поспорили из-за активистов, которые самовольно организовали патрули на границе с Германией на фоне взаимных пограничных контролей для противодействия нелегальной миграции.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Польский премьер Дональд Туск негативно отреагировал на самовольную инициативу патрулирования границы со стороны активистов, координируемых Робертом Бонкевичем. Он заявил о необходимости прекратить "незаконную и агрессивную деятельность групп, которые узурпируют право контроля на границе и часто мешают выполнению официальных обязанностей Пограничной службы".

"Граница должна быть под контролем – но контролем соответствующих служб: пограничников, полиции, при необходимости военной жандармерии, но точно не бойцов господина Бонкевича", – прокомментировал министр иностранных дел Радослав Сикорский.

Вице-спикер Сейма Влодзимеж Чажастый в свою очередь заявил, что Бонкевич должен понести правовые последствия за такую самодеятельность, а группами "бессмысленных молодых людей, которые бродят и пугают людей на границе" должны заняться полиция, прокуратура и суды.

Со своей стороны президент Анджей Дуда, который вскоре покинет свой пост, заявил, что "шокирован" словами Туска о патрулях активистов и выразил им благодарность наряду с официальными службами.

"Это тенденции, которые нужно остановить (о возвращении в Польшу мигрантов с территории Германии. – Ред.)... Польское общество не хочет этого, и есть общественная реакция в виде групп граждан, которые охраняют границу. Я поражен жесткой реакцией премьера Туска... По моему мнению, эти люди помогают пограничникам выполнять их работу, они делают это по доброй воле", – прокомментировал Дуда.

Он добавил, что активистов "критикуют те же политики, которые несколько лет назад бесцельно и хамски атаковали пограничников, солдат, охранявших польскую границу".

Напомним, 1 июля премьер-министр Польши Дональд Туск объявил о возобновлении контроля на границах с Германией и Литвой, решение вступит в силу с 7 июля.

Литва в связи с решением Польши также направит на границу дополнительные силы пограничников и полиции.