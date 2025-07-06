Зеленский назвал разговор с Трампом "лучшим за все это время"

Президент Владимир Зеленский считает недавний разговор со своим американским визави Дональдом Трампом "лучшим разговором за все это время".

Об этом Зеленский сказал в вечернем обращении в субботу, 5 июля, пишет "Европейская правда".

Украинский президент в своем ежедневном вечернем обращении прокомментировал разговор с лидером США, который состоялся 4 июля.

"По разговору с президентом Соединенных Штатов Америки, который был накануне. Наверное, это был лучший разговор за все это время, максимально продуктивный", – отметил он.

По словам Зеленского, они обсудили тему противовоздушной обороны.

"Именно Patriot – ключ к защите от баллистики. Обсудили еще несколько важных вопросов, которые детально проработают наши команды уже на встречах в ближайшее время", – добавил президент Украины.

Отметим, сразу после разговора Зеленский в соцсетях публично сообщил, что с американским президентом обсудил ситуацию на фронте, поставки средств противовоздушной обороны, а также совместное оборонное производство.

А Трамп, в свою очередь, заявил, что доволен разговором с Владимиром Зеленским накануне.

Также, во время общения с журналистами, на вопрос о поставках американского оружия Украине президент США сказал, что "мы помогали им и будем продолжать помогать".