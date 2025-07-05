Трамп после "хорошего" разговора с Зеленским сказал, что будет помогать Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что доволен разговором с Владимиром Зеленским накануне.

Об этом он сказал журналистам в пятницу вечером на борту Air Force One, сообщает "Европейская правда".

Трамп сказал, что у него с Зеленским "был хороший разговор, мы обсудили различные вопросы".

"Я считаю, что это был очень хороший разговор, очень стратегический разговор", – добавил он.

На вопрос о поставках американского оружия Украине президент США сказал, что "мы помогали им и будем продолжать помогать".

"Ситуация достаточно сложная. Посмотрим, что будет дальше", – отметил Трамп без конкретики.

Позже на отдельный вопрос о перспективах поставок Украине систем Patriot он сказал: "Да, возможно (это произойдет. – Ред.)".

Напомним, днем 4 июля состоялся телефонный разговор президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.

По информации Axios, Трамп якобы сказал, что хочет помочь Украине с противовоздушной обороной и проверит, какую помощь приостановили.

Зеленский публично сообщил, что с американским президентом обсудил ситуацию на фронте, поставки средств противовоздушной обороны, а также совместное оборонное производство.

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