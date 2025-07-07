Посол США в Тбилиси рассказала о письме с угрозами администрации Трампа от "Грузинской мечты"

Покидающая свой пост посол США в Тбилиси Робин Данниган рассказала о непубличном письме от правящей партии "Грузинская мечта" администрации президента США Дональда Трампа, которое носило "угрожающий и оскорбительный" характер.

Об этом она рассказала в интервью грузинской службе Радио Свобода, пишет "Европейская правда".

Дипломат утверждает, что письмо "Грузинской мечты" было адресовано администрации президента США и вызвало "крайне негативную" реакцию в Вашингтоне.

"Руководство "Грузинской мечты" направило мне письмо для администрации Трампа. Это личное письмо, не публичное. Честно говоря, оно было оскорбительным, несерьезным, содержало угрозы и было крайне негативно воспринято в Вашингтоне", – заявила Данниган.

Посол уточнила, что письмо стало реакцией на рекомендации, которые она передала грузинским властям после встреч с представителями новой американской администрации в начале 2025 года. Она озвучила их на переговорах с министром иностранных дел Грузии Макой Бочоришвили 14 марта.

Позже, как рассказала Данниган, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе опубликовал открытое письмо к президенту Трампу. Вскоре госсекретарь США Марко Рубио поручил ей передать официальный ответ основателю и почетному председателю "Грузинской мечты" Бидзине Иванишвили, однако он отказался от встречи.

"Я пошла к нему и сказала: у меня есть ответ от госсекретаря Рубио, который он поручил мне передать Бидзине Иванишвили. И Бидзина Иванишвили отказался встретиться", – сказала Данниган.

На уточняющий вопрос, почему письмо адресовали не премьеру, а Иванишвили, Данниган ответила: "Думаю, большинство людей в мире понимают, что Бидзина Иванишвили руководит правительством".

По словам дипломата, для восстановления отношений с США от Грузии не требуется ничего чрезмерного – достаточно прекратить враждебную риторику.

"Самое удивительное в этой ситуации то, что требования для восстановления отношений на самом деле несложные. Одним из первых шагов должно стать прекращение антиамериканской риторики. Прекратите распространять неправду о США", – подчеркнула она.

Отметим, 13 мая Кобахидзе написал письмо Трампу и вице-президенту Джей Ди Вэнсу, где указывал на "близость взглядов" администрации Белого дома и грузинской власти и одновременно сетовал, что между ними и официальным Тбилиси до сих пор не было никаких контактов.

Также в том письме он пожаловался, что примененные при администрации Байдена санкции против грузинских чиновников до сих пор действуют, а недавно в Конгрессе приняли закон MEGOBARI – и упрекнул, что у Трампа никак не попытались остановить его (подробнее об этом – в статье "Удар из Вашингтона: что изменит одобрение Конгрессом США законопроекта о поддержке Грузии").