Премьер Грузии написал письмо с упреками Трампу и Вэнсу

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе написал письмо президенту США Дональду Трампу и вице-президенту Джей Ди Вэнсу, где указал на "близость взглядов" администрации Белого дома и грузинских властей и одновременно посетовал, что между ними и официальным Тбилиси до сих пор не было никаких контактов.

Кобахидзе опубликовал текст на грузинском на своей странице в Facebook, перевод и пересказ его содержания приводит "Эхо Кавказа", пишет "Европейская правда".

Кобахидзе пишет, что надеется на "искреннюю борьбу" Трампа с "глубинным государством" и перезагрузку двусторонних отношений при новой администрации.

Он напомнил о своем предыдущем письме президенту США и публичных заявлениях, в которых Кобахидзе говорил о готовности грузинских властей начать "возобновленное стратегическое партнерство с США с чистого листа", и упрекает, что на все это не было ответа и между властями Грузии и США до сих пор не было контактов на высоком уровне.

Кобахидзе отмечает, что Грузия годами была "самым надежным партнером США в сложном регионе", и вспомнил участие Грузии в миссиях США в Ираке и Афганистане, утверждая, что в целом эта помощь сэкономила США большие средства, чем стоимость помощи для Грузии.

В то же время он сказал, что не причисляет к помощи ту, что "предоставлялась для спасения режима Саакашвили" и "финансирование через посольство США, USAID, NED, фонд Сороса и другие структуры программ, направленных на радикализацию общества, подрыв имиджа православной церкви, продвижение гендерной и ЛГБТ-пропаганды".

"Учитывая все это и продолжающуюся готовность Грузии восстановить стратегическое партнерство, молчание новой администрации выглядит непонятно", – пишет Ираклий Кобахидзе.

Он также указал на "идеологическую близость" администрации Трампа и грузинских властей.

"У нас полностью совпадают оценки относительно войны в Украине, гендерной и ЛГБТ-пропаганды. Мы открыто говорили о преступной деятельности Deep State, USAID, NED и других структур за несколько лет до того, как вы сделали аналогичные заявления", – отмечает премьер Грузии.

Также он пожаловался, что примененные при администрации Байдена санкции против грузинских чиновников до сих пор действуют, а недавно в Конгрессе приняли закон MEGOBARI – и упрекает, что у Трампа никак не попытались остановить его (подробнее об этом – в статье "Удар из Вашингтона: что изменит одобрение Конгрессом США законопроекта о поддержке Грузии").

Кроме того, он пожаловался на проевропейских протестующих, которые продолжают выходить на улицы Тбилиси – называя их "подготовленными и финансируемыми USAID и NED".

В то же время Кобахидзе сказал, что "сохраняет оптимизм", надеется на "победу Трампа в противостоянии с глубинным государством" и начало "нового этапа стратегического сотрудничества с США".

Ранее Кобахидзе пофантазировал о готовности Грузии к вступлению в ЕС к 2030 году.