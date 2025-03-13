В штаб-квартире полиции Берлина пропали 80 тысяч евро наличными

Полиция Берлина расследует исчезновение из своей штаб-квартиры 80 тысяч евро наличными, которые получила в результате конфискации в рамках расследования.

Об этом передает "Европейская правда" со ссылкой на Bild.

Почти 80 тысяч евро были конфискованы в рамках нераскрытого дела о наследстве и хранились в сейфе в помещении полиции на Фризенштрассе в районе Берлин-Кройцберг.

Согласно имеющейся информации, в сейфе должны были положить на хранение деньги по другому делу, и в этот момент было обнаружено исчезновение крупной суммы наличными.

В результате инцидента началось внутреннее расследование. В среду, 12 марта, на месте происшествия уже работали эксперты-криминалисты, которые собирали доказательства.

Представитель берлинской полиции Флориан Нат подтвердил исчезновение наличных в ответ на запрос Bild. Он не исключил, что деньги могли случайно потеряться, и в ходе расследования их найдут.

"Было бы несправедливо подозревать коллег на этом этапе. Мы находимся в самом начале нашего расследования, которое проводится чрезвычайно тщательно", – добавил он.

Напомним, в 2018 году в Румынии мужчина нашел в купленном на сайте подержанном шкафу 95 тысяч евро и немедленно вернул деньги владельцу.