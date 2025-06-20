Бывшего временного президента Румынии номинировали на должность премьер-министра

Президент Румынии Никушор Дан номинировал бывшего временного президента страны Илие Боложана на должность премьер-министра.

Об этом пишет Digi24, передает "Европейская правда".

Илие Боложан несколько месяцев исполнял обязанности президента Румынии.

"Спасибо партиям, которые сформируют парламентское большинство, за эти недели обсуждений. В интересах Румынии, чтобы правительство поддерживало солидное большинство, и партии это поняли", – заявил Дан.

Президент страны заявил, что самая насущная потребность Румынии – экономическое восстановление, которое требует "твердой основы".

"Илие Боложан – наиболее подходящий человек для необходимых реформ в государственном аппарате. Он уже доказал, что умеет сокращать расходы и имеет видение развития. Он будет иметь во мне надежного партнера", – добавил Дан.

Сам Боложан заявил, что будет работать в трех направлениях: упорядочение государственных финансов, надлежащее управление для развития Румынии и уважение к румынским гражданам.

"Я знаю, что будет нелегко, но уверен, что вместе с президентом, ответственными политиками и поддержкой граждан мы сможем пройти этот сложный период и вернуть Румынию на правильный путь", – добавил он.

Как известно, после первого тура президентских выборов в Румынии тогдашний премьер

Марчел Чолаку подал в отставку. С тех пор обязанности премьера исполнял министр внутренних дел Каталин Предою, которого назначил Боложан.

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