Парламент Румынии утвердил правительство во главе с проевропейским премьером

На пленарном заседании обеих палат парламента Румынии в понедельник было утверждено новое коалиционное правительство во главе с бывшим временным президентом и лидером Национал-либеральной партии Илие Боложаном.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Digi24.

Назначение нового румынского правительства во главе с Боложаном одобрили 301 румынский депутат, против проголосовали девять. Ультраправый Альянс за объединение румын (AUR) бойкотировал голосование, выйдя из зала.

Члены нового правительства Румынии должны принести присягу в 20:00 в президентском дворце, после чего официально приступят к исполнению обязанностей.

Правительство Боложана поддерживают в целом четыре партии, имеющие большинство в более чем 60% в парламенте, в том числе Социал-демократическая партия. Согласно коалиционному соглашению, в 2027 году Боложана на посту сменит представитель социал-демократов.

В новый румынский правительство вошли 16 министров и несколько вице-премьеров. Пост министра обороны и министра иностранных дел получили представители проевропейского Союза за спасение Румынии (USR) – Йонац Моштяну и Оана Тою соответственно.

Кандидатуру Илие Боложана на пост главы правительства Румынии на прошлой неделе выдвинул президент Никушор Дан.

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