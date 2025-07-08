Фон дер Ляйен: мы не можем принять, что Китай способствует военной экономике России

Для будущего отношений Европейского Союза и Китая определяющим станет отношение китайской стороны к войне России против Украины, ведь поддержка Китаем России неприемлема для ЕС.

Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на дебатах "Отношения ЕС и Китая" в Европарламенте в Страсбурге 8 июля, передает корреспондент "Европейской правды".

Урсула фон дер Ляйен констатировала, что Китай поддерживает военную экономику России, и отметила, что отношение Китая к войне в Украине станет решающим для построения будущего взаимодействия с Евросоюзом.

"Мы знаем, что непоколебимая поддержка России со стороны Китая вызывает рост нестабильности и опасности для Европы. Мы можем сказать, что Китай фактически способствует военной экономике России, и мы не можем этого принять", – подчеркнула фон дер Ляйен.

Она напомнила, что всегда подчеркивала: "то, как Китай взаимодействует с войной Путина, будет определяющим фактором для будущих отношений ЕС и Китая".

"Если Китай заявляет, что защищает международный порядок, основанный на правилах, то он должен однозначно осудить грубое нарушение Россией суверенитета Украины, ее территориальной целостности и международно признанных границ – и действовать соответственно", – убеждена глава Еврокомиссии.

Также она добавила, что, если Китай заявляет, что защищает многосторонность, то он должен уважать правила и принципы международной торговли, закрепленные в рамках ВТО.

Как сообщала "Европейская правда", в начале мая 2025 года китайский лидер Си Цзиньпин заявил, что его страна готова сотрудничать с лидерами ЕС.

Тем не менее, уже в июне ЕС объявил, что китайские компании будут исключены из участия в государственных закупках объемом более 5 миллионов евро – из-за систематической дискриминации европейских компаний и барьеров на рынке.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте недавно предостерег, что Китай может убедить Россию напасть на территорию НАТО.