Рютте считает, что Китай может натравить Россию на НАТО

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте считает, что Китай может убедить Россию напасть на территорию НАТО.

Об этом он сказал в интервью The New York Times, пишет "Европейская правда".

По мнению Рютте, если китайский лидер Си Цзиньпин решит напасть на Тайвань, он сначала позвонит "своему ближайшему союзнику" главе Кремля Владимиру Путину с просьбой "отвлечь внимание НАТО".

"Он скажет ему: "Слушай, я собираюсь это сделать, и тебе нужно занять их в Европе, напав на территорию НАТО". Скорее всего, именно так и будет", – отметил генеральный секретарь НАТО.

Он считает, что для того, чтобы сдержать их, нужно сделать две вещи.

"Во-первых, НАТО должно быть настолько сильным, что россияне никогда не решатся на такой шаг. Во-вторых, нужно сотрудничать с Индо-Тихоокеанским регионом, что активно продвигает президент Трамп. Ведь у нас тесные взаимосвязи, мы сотрудничаем в оборонной промышленности и инновациях между НАТО и Индо-Тихоокеанским регионом", – добавил он.

В июне бывший начальник Генштаба армии Великобритании генерал Патрик Сандерс заявил, что высокопоставленные чиновники британских вооруженных сил предупреждают об опасности одновременного вооруженного конфликта Запада с Россией и Китаем, если Великобритания и страны НАТО не ускорят перевооружение.

Обратим внимание, что комиссар ЕС по вопросам обороны Андрюс Кубилюс разделяет оценку западных разведок, что нападение России на государства Евросоюза может произойти в течение следующих нескольких лет.