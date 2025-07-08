В Дании подтвердили обсуждение в ЕС путей дальнейшей финансовой поддержки Украины

Министр экономики Дании Стефани Лозе подтвердила, что в ЕС обсуждают, как обеспечить Украине дополнительное финансирование на будущее.

Об этом она заявила журналистам перед началом заседания Совета ЕС по экономическим и финансовым вопросам в Брюсселе во вторник, 8 июля, сообщает "Европейская правда".

Лозе отметила, что для Дании, которая начала председательствовать в Совете ЕС в июле, поддержка Украины является приоритетным вопросом.

"Конечно, это очень актуально здесь, на EcoFin (заседании по вопросам экономики и финансов. – Ред.), где мы должны обсудить, как обеспечить Украине необходимое финансирование. Мы знаем, что финансирование для Украины будет предоставляться до 2026 года, но мы также знаем, что потребуется найти дополнительные источники финансирования", – отметила министр.

Она подчеркнула, что накануне во время неформального ужина министров состоялся "очень плодотворный обмен мнениями" на эту тему.

"Мы обсудили дальнейшие шаги и с нетерпением ждем обсуждения конкретных вариантов, чтобы обеспечить Украине необходимую помощь. И я думаю, что можно с уверенностью сказать, что в европейской семье все еще существует сильная поддержка Украины", – сказала министр.

Накануне источник "ЕП" информировал, что министры ЕС обсудят помощь Украине в случае, если война продлится и в 2026 году.

Собеседник "ЕП" сообщил, что финансирование для Украины предусмотрено на 2025 год и в значительной степени покрывает 2026 год. Но если война будет продолжаться, на определенном этапе возникнет потребность в дальнейшем финансировании.

Напомним, что программа для Украины Ukraine Facility, которая вступила в силу 1 марта 2024 года, предусматривает предоставление до 50 млрд евро стабильного финансирования в виде грантов и кредитов на поддержку восстановления, реконструкции и модернизации Украины на период с 2024 по 2027 годы.

Также в 2024 году G7 согласовала совместное предоставление Украине займа на 50 млрд долларов за счет активов РФ.