МУС выдал ордеры на арест лидеров "Талибана"

Международный уголовный суд в рамках расследования ситуации в Афганистане выдал ордера на арест двух лидеров радикальной группировки "Талибан", которая правит в стране с 2021 года.

Соответствующее решение опубликовано на сайте МУС, сообщает "Европейская правда".

Как отметили в Суде, верховного лидера "Талибана" Хайбатуллу Ахундзаду и главного судью Афганистана Абдулу Хакима Хаккани подозревают в совершении преступлений против человечности и подстрекательстве к ним.

В частности, их обоих считают причастными к преследованию на гендерной почве девушек, женщин и других лиц, которые не соответствуют политике "Талибана" в отношении гендера, гендерной идентичности или самовыражения.

Также жертвами этих преступлений могли стать мужчины, которых в "Талибане" считали "союзниками девушек и женщин".

Считается, что эти преступления были совершены на территории Афганистана с момента захвата власти Талибаном 15 августа 2021 года и продолжались как минимум до 20 января 2025 года.

Также в МКС подчеркнули, что "Талибан" реализовал государственную политику, которая привела к грубым нарушениям основных прав и свобод гражданского населения Афганистана, связанным с убийствами, заключением, пытками, изнасилованиями и исчезновениями.

Кроме того, лица, которые воспринимались как противники политики "Талибана", также были объектом преследований со стороны группировки.

Напомним, "Талибан" молниеносно вернулся к власти в Афганистане в конце лета 2021 года вскоре после того, как США и союзники начали выводить войска после десятилетий пребывания в стране, рассчитывая, что избранная власть Афганистана и обученная при поддержке Запада афганская армия сможет противостоять "Талибану" и бороться с терроризмом.

Талибы сначала заявляли, что не собираются восстанавливать драконовские правила и запреты для женщин.

"Талибан" до сих пор находится под санкциями ООН за террористическую деятельность, и большинство государств мира так и не признали их власть в Афганистане. Но европейские государства осторожно поддерживают контакты с талибами, прежде всего из-за обеспокоенности гуманитарной ситуацией в стране.

В августе прошлого года Евросоюз осудил запреты "Талибана" для женщин в Афганистане, которые были введены законом "о распространении добродетели и предотвращении пороков".