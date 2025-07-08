МКС видав ордери на арешт лідерів "Талібану"

Міжнародний кримінальний суд в рамках розслідування ситуації в Афганістані видав ордери на арешт двох лідерів радикального угруповання "Талібан", яке править в країні з 2021 року.

Відповідне рішення опубліковано на сайті МКС, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначили у Суді, верховного лідера "Талібану" Хайбатуллу Ахундзаду та головного суддю Афганістану Абдулу Хакіма Хаккані підозрюють у скоєнні злочинів проти людяності та підбурюванні до них.

Зокрема, їх обох вважають причетними до переслідування на гендерній підставі дівчат, жінок та інших осіб, які не відповідають політиці "Талібану" щодо гендеру, гендерної ідентичності або самовираження.

Також жертвами цих злочинів могли стати чоловіки, яких у "Талібані" вважали "союзниками дівчат і жінок".

Вважається, що ці злочини були скоєні на території Афганістану з моменту захоплення влади Талібаном 15 серпня 2021 року і тривали щонайменше до 20 січня 2025 року.

Також в МКС наголосили, що "Талібан" реалізував державну політику, яка призвела до грубих порушень основних прав і свобод цивільного населення Афганістану, пов'язаних із вбивствами, ув'язненням, катуваннями, зґвалтуваннями та зникненнями.

Крім того, особи, які сприймалися як противники політики "Талібану", також були об’єктом переслідувань з боку угруповання.

Нагадаємо, "Талібан" блискавично повернувся до влади в Афганістані наприкінці літа 2021 року невдовзі після того, як США та союзники почали виводити війська після десятиліть перебування в країні, розраховуючи, що обрана влада Афганістану і навчена за підтримки Заходу афганська армія зможе протистояти "Талібану" і боротися з тероризмом.

Таліби спершу заявляли, що не збираються відновлювати драконівські правила і заборони для жінок.

"Талібан" досі перебуває під санкціями ООН за терористичну діяльність, і більшість держав світу так і не визнали їхню владу в Афганістані. Але європейські держави обережно підтримують контакти з талібами, передусім через занепокоєння щодо гуманітарної ситуації в країні.

У серпні минулого року Євросоюз засудив заборони "Талібану" для жінок в Афганістані, які запровадили законом "щодо поширення чеснот і запобігання вадам".