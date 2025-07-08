В Словакии объявили чрезвычайную ситуацию из-за последствий урагана, пострадала и Польша
Новости — Вторник, 8 июля 2025, 10:56 —
Сильный ураган вечером 7 июля на востоке Словакии нанес большой ущерб во многих районах, в регионе объявили чрезвычайную ситуацию; пострадал также восток Польши.
Об этом сообщает Aktuality, пишет "Европейская правда".
В ряде районов на востоке Словакии объявили чрезвычайную ситуацию в связи с ущербом, нанесенным мощным ураганом в понедельник вечером.
В районе Кошице чрезвычайную ситуацию объявил город Гелница и еще шесть близлежащих муниципалитетов, вокруг Прешова – 18.
В Гелнице на камеры попал момент, как шквалы ветра сдули кровлю многоэтажки. Это не единственный такой случай в городе, повреждены в том числе детсады. Многие люди остались без электроэнергии.
❗️ 😱 Gelnica v Košickom kraji v tejto chvíli. Na mieste bola vyhlásená mimoriadna situácia. pic.twitter.com/RflNn0vEjj– Ing. Honza 🇨🇿👍🇺🇦👎 (@Honza4746) July 7, 2025
Местные власти анонсировали сбор помощи пострадавшим горожанам. По предварительным оценкам, серьезно пострадало имущество около 400 человек.
Также ветер разрушил местную достопримечательность – специальное деревянное здание для высушивания лекарственных трав.
Сильный ветер наделал вреда также на юго-востоке Польши, местные службы чрезвычайных ситуаций осуществили около 2 тысяч выездов, информирует RMF24. Сообщают о четырех пострадавших и более 300 поврежденных крыш.
Тем временем на юге Франции борются с лесным пожаром, охватившим более 1500 гектаров. В Турции на фоне летней жары за последние 10 дней произошло более 760 пожаров.