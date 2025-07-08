В Словакии объявили чрезвычайную ситуацию из-за последствий урагана, пострадала и Польша

Сильный ураган вечером 7 июля на востоке Словакии нанес большой ущерб во многих районах, в регионе объявили чрезвычайную ситуацию; пострадал также восток Польши.

Об этом сообщает Aktuality, пишет "Европейская правда".

В ряде районов на востоке Словакии объявили чрезвычайную ситуацию в связи с ущербом, нанесенным мощным ураганом в понедельник вечером.

Robo Hakl/aktuality.sk

В районе Кошице чрезвычайную ситуацию объявил город Гелница и еще шесть близлежащих муниципалитетов, вокруг Прешова – 18.

В Гелнице на камеры попал момент, как шквалы ветра сдули кровлю многоэтажки. Это не единственный такой случай в городе, повреждены в том числе детсады. Многие люди остались без электроэнергии.

❗️ 😱 Gelnica v Košickom kraji v tejto chvíli. Na mieste bola vyhlásená mimoriadna situácia. pic.twitter.com/RflNn0vEjj – Ing. Honza 🇨🇿👍🇺🇦👎 (@Honza4746) July 7, 2025

Местные власти анонсировали сбор помощи пострадавшим горожанам. По предварительным оценкам, серьезно пострадало имущество около 400 человек.

Фото: Полиция Кошицкого края

TASR/Veronika Miháliková

Также ветер разрушил местную достопримечательность – специальное деревянное здание для высушивания лекарственных трав.

Сильный ветер наделал вреда также на юго-востоке Польши, местные службы чрезвычайных ситуаций осуществили около 2 тысяч выездов, информирует RMF24. Сообщают о четырех пострадавших и более 300 поврежденных крыш.

Тем временем на юге Франции борются с лесным пожаром, охватившим более 1500 гектаров. В Турции на фоне летней жары за последние 10 дней произошло более 760 пожаров.