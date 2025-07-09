СМИ: глава Пентагона не советовался с Белым домом перед остановкой поставок оружия Украине

Министр обороны США Пит Хегсет не информировал Белый дом о своем решении остановить поставки оружия Украине до того, как это произошло.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает CNN, пишет "Европейская правда".

Пятеро собеседников, осведомленных о ситуации вокруг поставок американского оружия Украине, утверждают, что Хегсет не проинформировал Белый дом о том, что решил приостановить поставки оружия Украине.

Спецпредставитель Трампа по вопросам России и Украины Кит Келлог и госсекретарь Марко Рубио также ничего не знали и впервые услышали о ситуации из прессы, поделился один из высокопоставленных чиновников администрации и еще два источника.

По словам источников, речь идет уже о втором случае за год, когда Хегсет единолично принимал решение о поставках оружия Украине, что затем cтало неожиданностью для других чиновников из сферы нацбезопасности. Первый раз это произошло в феврале, и тогда решение быстро отменили, говорят трое собеседников.

Президент Трамп во вторник на вопрос о том, чьим это было решением, уклонился от ответа фразой "Я не знаю, почему бы вам не сказать мне".

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт также уклонилась от подтверждений или опровержений, что речь идет об единоличном решении Хегсета. Она отметила, что Пентагон провел пересмотр запасов, чтобы "гарантировать, что вся поддержка, которая направляется в иностранные государства, соответствует американским интересам" и что Трамп принял решение продолжить военную помощь Украине. Также она добавила, что президент "полностью доверяет министру обороны".

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что Пентагон приостановил передачу Украине части артиллерийских боеприпасов и средств противовоздушной обороны, сославшись на необходимость сохранения оружия для защиты от других угроз.

Однако уже 7 июля Трамп объявил, что Соединенные Штаты должны отправить Украине оружие для защиты. По данным СМИ, перед этим в разговоре с президентом Украины он сказал Зеленскому, что лично не причастен к решению о приостановке поставок.

По данным портала Axios, Трамп распорядился отправить Украине 10 ракет-перехватчиков для Patriot, а также давит на Германию, чтобы та продала одну из своих батарей Patriot Украине.

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