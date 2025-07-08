Трамп говорит, что не знает, кто распорядился остановить поставки оружия Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что не знает, кто дал распоряжение на прошлой неделе о приостановке поставок вооружения Украине.

Об этом он сказал в ходе заседания своего кабинета, отвечая на вопросы журналистов, сообщает "Европейская правда".

На прошлой неделе Пентагон объявил, что приостанавливает передачу части артиллерийских боеприпасов и средств противовоздушной обороны Украине, сославшись на необходимость сохранения оружия для защиты от других угроз.

Однако уже 7 июля Трамп объявил, что Соединенные Штаты должны отправить Украине оружие для защиты.

Комментируя этот вопрос, американский президент отметил, что США хотят поставить Украине оружие для обороны, поскольку кремлевский правитель Владимир Путин "убивает слишком много людей".

"Поэтому мы поставляем Украине оборонное вооружение, и я одобрил это решение", – сказал он.

На вопрос, кто же отдал приказ о приостановке поставок Украине на прошлой неделе, Трамп ответил: "Я не знаю, вы мне скажите".

В пятницу состоялся телефонный разговор президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского, в ходе которого обсуждался вопрос поставок оружия Украине.

После разговора Трамп заявил, что доволен ею и настроен помогать Украине, и едва ли не впервые выразил сомнение, что правитель РФ стремится к миру.

По данным портала Axios, Трамп распорядился отправить Украине 10 ракет-перехватчиков для Patriot, а также давит на Германию, чтобы та продала одну из своих батарей Patriot Украине.

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