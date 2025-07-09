Двое поставщиков Бундесвера подверглись кибератакам, вероятно из РФ
Двое поставщиков Бундесвера недавно подверглись серьезным кибератакам, за которыми, вероятно, стоят российские хакеры.
Об этом сообщает Tagesschau, пишет "Европейская правда".
Журналисты WDR, NDR и Süddeutsche Zeitung неофициально узнали, что за последнее время двое поставщиков немецкого Бундесвера подверглись серьезным кибератакам. Первые выводы следствия указывают на российский след.
В частности, в середине июня от атаки вируса-вымогателя пострадала компания из Гессе, предоставляющая Бундесверу спутниковые коммуникационные услуги.
По первоначальным оценкам специалистов по безопасности, в результате атаки могла произойти утечка чувствительной информации ведомства. Впрочем, сейчас в Бундесвере склоняются к выводу, что ущерб не является масштабным.
"По имеющейся в настоящее время информации, трафик с оперативными данными Бундесвера и собственные IT-сети федерального Минобороны в результате атаки не пострадали", – прокомментировали в Министерстве обороны Германии.
Вторая пострадавшая компания – инженерная фирма из Нижней Саксонии, которая является подрядчиком для строительства объектов Оперативного командования Бундесвера, в том числе тех, о которых говорится в засекреченном оперативном плане, описывающем дислокацию и перемещение сил и средств в стране на случай серьезного ухудшения ситуации с безопасностью или войны.
Пока непонятно, смогли ли хакеры похитить какую-то чувствительную информацию.
Следователи склоняются к выводу, что речь идет о российских хакерах, и оставляют под вопросом, действуют ли те самостоятельно из криминальных мотивов, или речь идет о "хактивистах", сотрудничающих с российскими госструктурами.
Напомним, перед саммитом НАТО в Гааге пророссийские хакеры атаковали правительственные сайты Нидерландов. Ответственность за атаку взяла на себя пророссийская хакерская группировка NoName057(16), которая уже осуществляла подобные атаки на сайты стран, поддерживающих Украину.
В Швейцарии под атаку хакеров попали данные федеральной администрации страны.