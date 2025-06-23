Пророссийские хакеры атаковали правительственные сайты Нидерландов перед саммитом НАТО

Онлайн-сервис, который используют муниципалитеты и провинции Нидерландов для публикации официальных документов, стал объектом атаки пророссийской группировки хакеров.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на De Telegraaf.

Кибератака на нидерландскую правительственную платформу затруднила доступ к сайтам, содержащим документы нескольких муниципальных и провинциальных советов.

Среди прочего, муниципалитет Гааги предупредил о "большом объеме сетевого трафика к своим системам", в результате чего официальные страницы "периодически работают медленно или недоступны".

В Гааге во вторник и среду должен состояться ежегодный саммит НАТО.

Ответственность за атаку взяла на себя пророссийская хакерская группировка NoName057(16), которая уже осуществляла подобные атаки на сайты стран, поддерживающих Украину.

Например, NoName057(16) в феврале объявила о серии кибератак против банковской сферы в Италии и сайтов транспортных компаний.