Проросійські хакери атакували сайти фінських політичних партій з попередженням про Україну

Вебсайти фінських політичних партій стали мішенню DDOS-атаки, про які заявила проросійська хакерська група NoName057(16).

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Yle.

Про атаки NoName стало відомо Центру кібербезпеки Traficom. За словами Матіаса Месіа, спеціального експерта Центру кібербезпеки, цілями були практично всі фінські парламентські партії, кілька організацій та окремі вебсайти.

За словами Месіа, також були атаковані пов'язані з виборами веб-сайти vaalit.fi та äänestyspaikat.fi.

"Можливо, в інших частинах світу люди думають, що руйнування таких сторінок якимось чином вплине на наше голосування, але це не так", – каже Месіа.

Він зазначив, що політичні партії рідко стають мішенню для атак, і він вважає, що вони були обрані в якості мішеней через регіональні та муніципальні вибори, які зараз проходять.

Група NoName заявила, що атаки пов'язані з пропозицією президента Фінляндії Александра Стубба про припинення вогню в Україні з 20 квітня.

"Ми закликаємо русофобську фінську владу стримати свій запал – ми поклали кілька їхніх вебсайтів, щоб вгамувати їх", – заявила група.

За словами Месіа, група прагне публічності через свої атаки та повідомлення про них.

Експерт Центру кібербезпеки назвав DDOS-атаки "кіберпротестами", які часто мають політичні мотиви.

За словами Месіа, атаки на фінські організації були особливо поширені під час нещодавнього вступу Фінляндії до НАТО.

Нагадаємо, 1 квітня віцепрем'єр і міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський заявив, що партія прем’єр-міністра країни Дональда Туска "Громадянська платформа" зазнала кібератаки з боку груп з Росії та Білорусі.

Проросійська хакерська група NoName057(16) у лютому оголосила про серію кібератак проти банківської сфери в Італії і сайтів транспортних компаній.