У Орбана после манипулятивного "референдума" запустили новую рекламу с Зеленским

В Венгрии после завершения опроса о членстве Украины в ЕС запустили новую рекламную кампанию, где ключевого соперника Виктора Орбана сравнивают с президентом Украины Владимиром Зеленским и выставляют обоих "марионетками".

Как сообщает "Европейская правда", на кампанию обратили внимание журналисты 444.hu и пользователи соцсетей.

В публичном пространстве появились плакаты со слоганом "похожи как два яйца", где карикатурно изображены президент Украины Владимир Зеленский и лидер оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадяр, который может составить серьезную конкуренцию Орбану на следующих выборах.

Заказчиком рекламы указана Ellenállás Mozgalom Non-Profit Kft, название которой переводится примерно как "Национальное движение сопротивления".

Кроме плакатов, есть также видеоролик, который можно найти в том числе в соцсети X, где Петера Мадяра пытаются показать как "венгерского Зеленского". В видео использовано много фрагментов из сценических выступлений Зеленского со времен, когда он был комиком.

Memes have already started to show up, not a big surprise 🙊 pic.twitter.com/B1dWT7WWIG