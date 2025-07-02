У Орбана после манипулятивного "референдума" запустили новую рекламу с Зеленским

В Венгрии после завершения опроса о членстве Украины в ЕС запустили новую рекламную кампанию, где ключевого соперника Виктора Орбана сравнивают с президентом Украины Владимиром Зеленским и выставляют обоих "марионетками".

Как сообщает "Европейская правда", на кампанию обратили внимание журналисты 444.hu и пользователи соцсетей.

В публичном пространстве появились плакаты со слоганом "похожи как два яйца", где карикатурно изображены президент Украины Владимир Зеленский и лидер оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадяр, который может составить серьезную конкуренцию Орбану на следующих выборах.

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Заказчиком рекламы указана Ellenállás Mozgalom Non-Profit Kft, название которой переводится примерно как "Национальное движение сопротивления".

Кроме плакатов, есть также видеоролик, который можно найти в том числе в соцсети X, где Петера Мадяра пытаются показать как "венгерского Зеленского". В видео использовано много фрагментов из сценических выступлений Зеленского со времен, когда он был комиком.

Memes have already started to show up, not a big surprise 🙊 pic.twitter.com/B1dWT7WWIG – SzabadonMagyarul 🇬🇧🇭🇺🇺🇦🇪🇺 (@SzabadonMagyar) July 2, 2025

В сопроводительном тексте ролика говорится, что Мадяр и Зеленский "похожи как две капли воды", в частности тем, что любят сцену.

"Но у них есть еще кое-что общее – их хозяева. По их просьбе Зеленский втягивает Европу в войну. Венгерский Зеленский выступает за то, чтобы дать Украине присоединиться к ЕС. Оба Зеленских – хорошие актеры. Но это не театр, это реальность. В таких ситуациях, как сейчас, нам не нужны клоуны", – говорится в ролике.

На Youtube видеоролик собрал уже миллион просмотров.

В соцсети Х уже публикуют мемы, созданные в ответ на новую кампанию – вместо Зеленского и Орбана в половинках яиц изображены правитель РФ Владимир Путин и венгерский премьер Виктор Орбан.

Напомним, в правительстве Венгрии заявили, что на "референдуме" о вступлении Украины в ЕС против этого высказались 95% проголосовавших.

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