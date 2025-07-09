В Польше допустили, что могут заблокировать работу Х

В Польше не исключили того, что могут заблокировать работу соцсети Х в стране на фоне того, как чат-бот Grok, работающий на базе искусственного интеллекта, публиковал антисемитские высказывания, а также оскорбительные комментарии в адрес премьер-министра Дональда Туска.

Об этом в интервью RMF24 сказал вице-премьер и министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский, сообщает "Европейская правда".

СМИ сообщали, что X удалила несколько сообщений Grok, содержащих подозрительные антисемитские высказывания. Отмечалось, что Grok, судя по всему, выражал похвалу Адольфу Гитлеру.

Также СМИ писали о бранных комментариях Grok в адрес Туска, его политической карьере и личной жизни. В частности, в ответ на вопросы пользователей чат-бот называл Туска "проклятым предателем", "рыжей проституткой" и "оппортунистом, который продает суверенитет за должности в ЕС".

Польский министр выразил "отвращение" к тому, что происходит на социальной платформе Илона Маска, где также работает чат-бот Grok.

"Я читал о том, что происходит, и у меня впечатление, что мы вступаем на высший уровень языка ненависти, который руководствуется алгоритмами, и сегодня закрывать на это глаза, не замечать или смеяться над этим...является ошибкой", – отметил Гавковский.

В польском правительстве намерены сообщить о нарушении в Европейскую комиссию, чтобы она это расследовала и наложила штраф на Х.

На вопрос о возможности блокировки Х в Польше министр ответил: "Я бы рассматривал такие возможности. Я ничего не исключаю".

В то же время он добавил, что пока планов по блокированию Х в Польше нет.

"Мы должны иметь не только юридические возможности, но и право принимать решения, например, о том, что эти платформы прекратили работу", – отметил Гавковский.

Ранее стало известно, что в Турции заблокировали доступ к чат-боту с искусственным интеллектом Grok.

Сообщалось также, что Европейская комиссия поддержала потенциальное ограничение доступа несовершеннолетних к социальным сетям в отдельных государствах Европейского Союза.