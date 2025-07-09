Европарламент требует у Венгрии и Словакии не блокировать санкции против России

Европейский парламент обратился к правительствам Венгрии и Словакии с требованием прекратить блокирование санкционного давления на Россию со стороны ЕС, и не ставить под угрозу достижение общих целей Евросоюза.

Об этом говорится в резолюции "Относительно человеческих потерь в результате агрессивной войны России против Украины и настоятельной необходимости прекращения российской агрессии", утвержденной Европарламентом в Страсбурге 9 июля, передает корреспондент "Европейской правды".

Обращение к Венгрии и Словакии было добавлено к резолюции Европарламента в виде поправки, зарегистрированной депутатами из политической группы социал-демократов.

"Европарламент призывает правительства Венгрии и Словакии, соответственно, согласовать свою внешнюю политику с позициями и принципами ЕС и прекратить их постоянную обструкцию усилий ЕС по усилению санкций против России", – говорится в финальном тексте резолюции, который есть в распоряжение "ЕвроПравды".

Также Европарламент в документе напомнил правительствам Венгрии и Словакии "о принципе добросовестного сотрудничества, который требует от государств-членов воздерживаться от любых мер, которые могут поставить под угрозу достижение целей ЕС".

Как сообщала "Европейская правда", этой же резолюцией Европарламент призвал ЕС конфисковать замороженные активы РФ для обороны и восстановления Украины.

Стоит заметить, что 9 июля послам Европейского Союза не удалось утвердить 18-й пакет санкций ЕС против России на заседании Комитета постоянных представителей ЕС (Coreper) в среду, 9 июля, из-за продолжения его блокирования Словакией.

Вице-премьер Украины Ольга Стефанишина заявила, что на этой неделе ЕС против РФ, преодолев сопротивление Словакии и Венгрии.