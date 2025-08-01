Германия анонсировала передачу Украине двух систем Patriot

Германия заявила в пятницу, что поставит Украине две системы противовоздушной обороны Patriot после достижения соглашения с США о том, что Берлин будет первым в очереди на получение новых систем вместо переданных.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, которого цитирует Reuters.

Глава немецкого оборонного ведомства отметил, что благодаря обязательствам США "Германия может сначала предоставить Украине пусковые установки, а затем дополнительные компоненты системы Patriot".

Бундесвер сначала доставит дополнительные пусковые установки Patriot в Украину в ближайшие дни, а затем, через два-три месяца, передаст остальные элементы системы.

Взамен Германия получит от США в ускоренном темпе новые системы Patriot.

Как известно, 14 июля президент США Дональд Трамп во время встречи с генсеком НАТО Рютте в Вашингтоне заявил, что США не будут поставлять оружие Украине бесплатно – теперь его закупку будут оплачивать европейские страны и Канада.

Посол Украины в Германии в интервью "ЕвроПравде" на вопрос о системах ПВО Patriot и о том, сколько Украина рассчитывает получить благодаря немецкой поддержке, посол отметил, что это количество сейчас меняется.

"Мы сначала обратились к немцам с просьбой купить для нас в Соединенных Штатах две системы. После встречи в Рамштайне публично прозвучало, что партнеры пытаются найти пять систем. Впрочем, на самом деле нам нужно десять и больше", – сказал он.

Подробнее читайте интервью с послом: "Украина хочет не только получать помощь Германии. Нам есть что им предложить"