Немецкий политик подал в отставку из-за фото с секс-куклой с нацистским логотипом
Новости — Суббота, 9 ноября 2024, 15:43 —
Местный политик на севере Германии, который опубликовал фотографию секс-куклы в футболке клуба "Санкт-Паули" с петлей на шее, ушел в отставку после волны критики.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.
На фото Булента Буюкбайрама, члена Христианско-демократического союза в городе Дельменхорст, на голове куклы было также написано "shit St Pauli", а буквы "S" напоминали логотип СС, главной военизированной силы нацистов.
Клуб Бундеслиги "Санкт-Паули", базирующийся в Гамбурге, заявил, что рассмотрит возможность судебного иска, а Буюкбайрам извинился и ушел в отставку со своей местной должности.
"Это была глупость, ошибка. Я получаю серьезные угрозы. Я извинился перед "Санкт-Паули", – признал политик.
Клуб Бундеслиги "Санкт-Паули" известен своей левой базой сторонников.
Они также активно участвуют в социальных проектах в обществе и известны своей поддержкой беженцев и меньшинств, а также такими проектами, как установка пчелиных ульев на крыше стадиона с целью повышения экологической осведомленности.
Ранее в этом году Министерство иностранных дел Сербии направило ноту протеста посольству Хорватии в связи с сожжением на фестивале куклы с лицом сербского президента Александара Вучича.