Немецкий политик подал в отставку из-за фото с секс-куклой с нацистским логотипом

Местный политик на севере Германии, который опубликовал фотографию секс-куклы в футболке клуба "Санкт-Паули" с петлей на шее, ушел в отставку после волны критики.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

На фото Булента Буюкбайрама, члена Христианско-демократического союза в городе Дельменхорст, на голове куклы было также написано "shit St Pauli", а буквы "S" напоминали логотип СС, главной военизированной силы нацистов.

Клуб Бундеслиги "Санкт-Паули", базирующийся в Гамбурге, заявил, что рассмотрит возможность судебного иска, а Буюкбайрам извинился и ушел в отставку со своей местной должности.

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"Это была глупость, ошибка. Я получаю серьезные угрозы. Я извинился перед "Санкт-Паули", – признал политик.

Клуб Бундеслиги "Санкт-Паули" известен своей левой базой сторонников.

Они также активно участвуют в социальных проектах в обществе и известны своей поддержкой беженцев и меньшинств, а также такими проектами, как установка пчелиных ульев на крыше стадиона с целью повышения экологической осведомленности.

Ранее в этом году Министерство иностранных дел Сербии направило ноту протеста посольству Хорватии в связи с сожжением на фестивале куклы с лицом сербского президента Александара Вучича.