В Грузии начались учения НАТО

В Грузии начались многонациональные военные учения Agile Spirit 2025 под эгидой Североатлантического альянса.

Об этом пишет "Эхо Кавказа", передает "Европейская правда".

Открытие Agile Spirit 2025 состоялось в Совместном учебно-оценочном центре НАТО-Грузия в Крцанисе.

Учения проводятся в двух странах региона – Грузии и Турции, что, по заявлению грузинской стороны, способствует укреплению регионального сотрудничества.

В церемонии открытия учений приняли участие представители Вооруженных сил Грузии, аккредитованные в Грузии военные атташе, представители НАТО, посольства США и Миссии наблюдателей Европейского Союза.

Недавно писали, что военнослужащие Национальной армии Молдовы отправились в Грузию для участия в учениях Agile Spirit 25.

В учениях также принимают участие военнослужащие из Болгарии, Германии, Литвы, Польши, Румынии, Турции и Украины, а также Соединенных Штатов.