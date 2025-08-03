В Германии уменьшается количество заявок на убежище

В Германии наблюдается значительное снижение количества заявок на получение убежища, что связывают с политикой усиленного пограничного контроля и разворотом мигрантов, которые уже начали оформлять убежище в других странах.

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

С января по июль в Германии зарегистрировали около 70 тысяч первичных ходатайств о получении убежища.

Это почти на 50% меньше, чем за аналогичный период 2025 года, когда поступило почти 141 тысяча заявок.

За июль подали около 8300 первичных заявок – на 45% меньше, чем за июль 2024 года.

Министр внутренних дел Александр Добриндт отметил, что правительство собирается продолжить такую тенденцию.

"Мы хотим, чтобы процедуры проходили на внешних границах ЕС, более быстрых решений и последовательной политики возвращения... Страна должна регулировать, кто в нее въезжает – а не банды контрабандистов", – сказал он.

Напомним, с началом работы правительства Мерца Германия ввела пограничный контроль на границах со всеми своими соседями. По последним данным, с тех пор до конца июля благодаря этим мерам развернули более 9500 человек.

Также Германия начала депортацию иностранцев, осужденных в Германии за различные преступления, в частности граждан Афганистана.

Кроме того, в июле главы МВД шести стран ЕС договорились о более жестких правилах убежища и депортации.