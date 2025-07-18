Главы МВД шести стран ЕС договорились о более жестких правилах убежища и депортации

Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт и пять его европейских коллег в пятницу, 18 июля, договорились о ряде мер по ужесточению правил предоставления убежища в Европейском Союзе, включая разрешение на депортацию в Афганистан и Сирию как стандартную практику.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

Добриндт встретился со своими коллегами из Франции, Польши, Австрии, Чехии и Дании, а также с комиссаром ЕС по внутренним делам Магнусом Бруннером.

К целям политики по предоставлению убежища, согласованным 18 июля, которые требуют одобрения Брюсселя, относятся устранение законодательных препятствий для перевода отклоненных искателей убежища в безопасные центры за пределами ЕС и обеспечение процедур предоставления убежища в третьих странах.

"Мы разделяем убеждение, что Европа должна действовать решительно и едино, чтобы эффективно уменьшить нелегальную миграцию", – заявили министры.

Депортации в такие страны, как Афганистан и Сирия, должны быть восстановлены как стандартная практика, а граждане стран, которые не сотрудничают в вопросах депортации, должны столкнуться с визовыми ограничениями, подчеркнули они.

Встреча состоялась после того, как новое правительство Германии в пятницу депортировало 81 афганца самолетом в их родную страну.

Напомним, в Германии продолжаются споры относительно дальнейшей судьбы афганцев, которым после возвращения "Талибана" на родине грозит расправа и которые рассчитывали на убежище в Германии. Многие такие люди ожидают эвакуации в Германию в Пакистане. С приходом новой власти, среди обещаний которой было противодействие миграции, рейсы приостановили.

Недавно немецкий суд принял решение в пользу одной из таких афганских женщин и ее семьи, которым пообещали защиту в Германии.

Также стало известно, что Великобритания разработала тайную схему эвакуации тысяч афганцев, которые оказались под угрозой из-за утечки данных.

Между тем Польша на этой неделе депортировала 40 человек, граждан Грузии и Молдовы.