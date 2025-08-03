У Німеччині зменшується кількість заявок на притулок

У Німеччині спостерігають значне зниження кількості заявок на отримання притулку – що пов’язують з політикою посиленого прикордонного контролю та розвертанням мігрантів, які вже починали оформлювати притулок в інших країнах.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

З січна по липень у Німеччині зареєстрували близько 70 тисяч первинних клопотань про отримання притулку.

Це майже на 50% менше, ніж за аналогічний період 2025 року, коли надійшла майже 141 тисяча заявок.

За липень подали близько 8300 первинних заявок – на 45% менше, ніж за липень 2024 року.

Міністр внутрішніх справ Александр Добріндт зазначив, що уряд збирається продовжити таку тенденцію.

"Ми хочемо, щоб процедури відбувалися на зовнішніх кордонах ЄС, швидших рішень та послідовну політику повернення… Країна має регулювати, хто до неї в’їздить – а не банди контрабандистів", – сказав він.

Нагадаємо, з початком роботи уряду Мерца Німеччина запровадила прикордонний контроль на кордонах з усіма своїми сусідами. За останніми даними, відтоді до кінця липня завдяки цим заходам розвернули понад 9500 осіб.

Також Німеччина почала депортації іноземців, засуджених у Німеччині за різні злочини, зокрема громадян Афганістану.

Крім того, у липні глави МВС шести країн ЄС домовилися про жорсткіші правила притулку та депортації.