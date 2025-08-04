В Латвии заблокировали еще десять сайтов с роспропагандой

В Латвии Национальный совет электронных СМИ (NEPLP) принял решение закрыть доступ к еще десяти интернет-сайтам, распространяющим российскую пропаганду.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LSM.

Как отметили в Совете, на этих сайтах оправдывается война России против Украины, прославляется оккупация и оказывается информационная поддержка агрессору.

Латвия блокирует подобные сайты с 2022 года, и на сегодняшний день их количество составляет 413.

Как пояснила член Совета Иева Калдерауска, больше всего блокировок было в первый год полномасштабного вторжения РФ в Украину – тогда "прикрыли" 169 сайтов. В прошлом году – еще 137, а в этом году, по состоянию на июль, заблокировано 88 ресурсов.

Совет считает, что эти меры действительно дают результат. По его оценке, если бы доступ не ограничивали, пропагандистскую информацию ежемесячно могли бы просматривать от 40 до 68 тысяч человек. При этом количество попыток зайти на заблокированные сайты достигает полумиллиона в месяц – часто один и тот же пользователь пробует несколько раз.

NEPLP отслеживает такие ресурсы по разным каналам – через жалобы от жителей, сигналы от государственных структур, а также с помощью собственного мониторинга.

"Мы смотрим, что именно публикуется на сайте – какие новости, в каком объеме и как подается информация. Если после анализа наши оценки подтверждают и правоохранительные органы, тогда принимаем окончательное решение. Да, это непростая процедура – все наши решения должны быть юридически обоснованными, потому что любой из заблокированных сайтов может подать жалобу", – добавила Калдерауска.

В конце июля NEPLP заблокировала доступ к ряду российских сайтов, в частности к ресурсам для набора солдат для участия в войне РФ против Украины.

Аналогичные решения о блокировании доступа к сайтам, распространяющим российскую пропаганду, NEPLP принимала и ранее.